Политика убивает. Одессит приговорен к 14-ти годам заключения за жестокое убийство подруги

26-летний одессит приговорен к 14-ти годам лишения свободы за убийство, совершенное с особой жестокостью. Об этом сообщили в Ильичевском городском суде.

В августе 2014 года в поселке Великодолинское 26-летний житель Одессы убил девушку и надругался над ее телом. В ходе следствия выяснилось, что молодые люди познакомились в социальной сети и договорились о встрече. По словам подсудимого, в разговоре они не сошлись во взглядах на политическую жизнь Украины. Из-за этого убийца нанес около двадцати ударов ножом в шею жертве и вырезал на животе бранное слово.

Суд приговорил преступника к 14 годам лишения свободы. Также он обязан возместить родственникам погибшей 50 000 грн. морального и 3 505 грн. материального ущерба.