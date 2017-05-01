9 мая в День Победы в районе площади 10-го Апреля и Аллеи Славы будет частично ограничено движение автотранспорта.

Как сообщает издание "Пассажирский Транспорт" со ссылкой на муниципальный департамент информации, во время официальных мероприятий на Аллее Славы и площади 10-го Апреля 9 мая будет частично ограничено движение автомобильного транспорта и парковка автомобилей.

Так, 9 мая с 08:30 до 10:30 на период проведения ритуала возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы (парк Шевченко) будет временно изменено место стоянки автотранспорта общего пользования - конечная остановка автобусов №203 и 233 будет перенесена на угол улицы Успенской и Лидерсовского бульвара.

9 мая будет временно запрещена парковка автотранспорта и ограничено его движение:

- с 09:00 до 11:00 - около Аллеи Славы в парке им. Т. Шевченко;

- с 10:00 до 11:30 - на пл. 10-го Апреля, по ул. Академической до пл. 10-го Апреля и на прилегающих улицах.