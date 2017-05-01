Одесская мэрия разъяснила вопрос с расходованием средств штабом помощи пострадавшим 2 мая

Заявление относительно «нецелевого расходования средств» собранных одесситами для помощи пострадавшим в ходе трагедии 2 мая не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении пресс-службы одесской мэрии.

Так, 2 мая 2014 г. в 22.00 начал свою работу координационный штаб по помощи пострадавшим. К работе штаба подключились общественные организации, благотворительные фонды и тысячи одесситов, которые не афишировали свою помощь. Собранные средства направлялись на закупку медикаментов, перевязочных материалов и другую помощь (постельное бельё, продукты и т.д.). Сумма, указанная в распоряжении №599 от 14.07.2014 г. и о которой идёт речь в заявлении Оппо-блока – это деньги, пожертвованные режиссёром Н. Михалковым, а не одесситами. Эти средства поступили на валютный счёт одесской мэрии, а после конвертации были зачислены на спецсчет в сумме 153 428 грн 50 коп. Данные средства были потрачены на закупку реанимационного медоборудования городской клинической больницы №11, в которой проходили лечение, в том числе, пострадавшие в ходе событий 2 мая.

В заявлении пресс-службы также говорится о том, что подобные спекуляции на данной теме являются циничными и аморальными и имеют перед собой одну цель – дестабилизировать обстановку в пережившем страшную трагедию городе. По словам волонтёра Владимира Кутузова, который был одним из координаторов работы по оказанию помощи пострадавшим, заявления Оппозиционных сил – это верх цинизма по отношению к одесситам. «Пытаясь пропиариться на теме 2 мая они не опираются на факты. А факты говорят о том, что все собранные одесситами средства пошли на помощь пострадавшим. Деньги со спецсчёта не имеют никакого отношения к общегородскому сбору средств. В то же время, они были потрачены на закупку медицинского оборудования, необходимого для оказания реанимационной помощи», — прокомментировал Владимир Кутузов.