Полиция задержала похитителей автономеров

Сотрудники батальона полиции особого назначения задержали с поличным двоих мужчин, похищавших автомобильные номера с машин одесситов ради выкупа.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Ночью в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте М. Жукова двое неизвестных мужчин снимают номера с автомобилей. Прибывшие на место вызова правоохранители заметили двоих подозрительных мужчин, которые при виде наряда полиции попытались выбросить отвертку, а также листок со списком украденных ранее номеров и координатами мест, где они спрятаны. Злоумышленников задержали и доставили в Таировское отделение полиции.

«В это же время полицию обратились граждане с заявлением о том, что они обнаружили пропажу номеров со своих автомобилей. При проверке оказалось, что данные номера находятся в списке злоумышленников», – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 (кража) УК. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.