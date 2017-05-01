Бывший ремонтник лифта «переквалифицировался» на похитителя лифтового оборудования и был пойман на «горячем».Об этом сообщает пресс–службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители задержали 46–летнего одессита при выходе с многоэтажки с тормозной катушкой лифта. Как выяснилось, ранее он занимался ремонтом лифтов, поэтому ему легко было совершать подобные кражи. В катушке имеется медный провод, который приносит прибыль при сдаче на металлолом 300гривен.Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался за аналогичное правонарушение. В ходе следствия он признался в совершении за последнее время 6 подобных краж.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины.