Суд приговорил наркоторговца

Апелляционный суд Одесской области оставил в силе решение Киевского райсуда о содержании под стражей 24-летнего торговца наркотиками.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Одессита подозревают в том, что в октябре он закупил с целью сбыта у неустановленного торговца большое количество наркотического вещества. Наркотик он хранил в парадной дома по ул. Ак. Королева. Парня задержали, когда он перевозил запрещенный груз в другое место. Во время обыска у него изъяли 20 полимерных пакетов с наркотическим средством.

Решение апелляционного суда является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит. Поэтому подозреваемый останется под стражей до 6 июня.