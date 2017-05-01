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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Суд приговорил наркоторговца

Категория: Новости

Суд приговорил наркоторговца

Апелляционный суд Одесской области оставил в силе решение Киевского райсуда о содержании под стражей 24-летнего торговца наркотиками.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Одессита подозревают в том, что в октябре он закупил с целью сбыта у неустановленного торговца большое количество наркотического вещества. Наркотик он хранил в парадной дома по ул. Ак. Королева. Парня задержали, когда он перевозил запрещенный груз в другое место. Во время обыска у него изъяли 20 полимерных пакетов с наркотическим средством.

Решение апелляционного суда является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит. Поэтому подозреваемый останется под стражей до 6 июня.



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