Одесские поля могут остаться без защитных лесополос

Такую перспективу обрисовал на аппаратном совещании в областной администрации руководитель управления лесного и охотничьего хозяйства Владимир Домикан.

По его словам, «…93% территории защитных полевых лесополос вот уже почти три десятка лет остаются бесхозными!» Практически с момента провозглашения независимости Украины.

В цифровом изложении это выглядит так – из почти 50 тысяч гектаров территории действующих защитных лесополос только около 3,5 тысяч гектаров закреплены за конкретными собственниками. Поэтому большая часть лесополос фактически пришла в упадок и находится на грани гибели.

Тем более, что, как выяснилось в ходе аппаратного совещания, развитие лесополос даже не входит в принятую в прошлом году целевую областную программу по развитию лесного хозяйства, рассчитанную до 2020 года включительно.

Отметим, то такая ситуация просто возмутила губернатора. В результате Максим Степанов дал на разработку конкретных мер для спасения и развития защитных полевых лесополос всего десять дней – до следующего совещания, которое запланировано на 15 мая.

Отметим, что именно расположенные по краям полей лесополосы во многом создают тот микроклимат, который требуется для высокой урожайности зерновых культур.