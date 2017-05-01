Правительство лишило права бесплатного проезда большинство отечественных ветеранов

Как рассказала в ходе совещания в областной администрации директор департамента социальной и семейной политики Лилия Коваленко, «…согласно постановлению Кабмина с 1 июня 2015 года право бесплатного проезда сохранено только за инвалидами войны и непосредственными участниками боевых действий!» Все остальные категории, в том числе ветераны войны, должны платить за проезд в полном объеме.

Однако, как выяснилось, государство упорно не выполняет свои обязательства даже перед этими, к сожалению, уже очень немногочисленными категориями ветеранов. Так, по словам чиновника, ни в прошлом, ни в нынешнем году госбюджет не выделил на компенсацию пассажирским перевозчикам расходов за провоз этих льготников ни копейки.

Таким образом, расходы по этой статье целиком легли на местные бюджеты. Однако соответствующие программы приняты только в двадцати районах, да и то лишь на проезд льготников в автобусных внутрирайонных маршрутах. Причем суммарно на эти цели выделено всего 8,8 миллионов гривен. Ещё 6 миллионов гривен – в областном бюджете на компенсацию проезда льготников по территории области.

Напомним, что при этом в Одессе только на поддержку КП «Одесгорэлектротранс» из городского бюджета выделено, по данным Лилии Коваленко, 215 миллионов гривен.