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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

8-9 мая в Одесской области будут обеспечивать правопорядок более трех тысяч правоохранителей

Категория: Новости


8-9 мая в Одесской области будут обеспечивать правопорядок более трех тысяч правоохранителей

Такие данные сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин. По его словам, две трети этого количества будет задействовано непосредственно в Одессе. Согласно ранее опубликованной информации, именно здесь силовики ожидают провокаций, причем куда более масштабных, чем те, которых ждали, но не дождались 2 мая.

Во многом, потому, что «…в эти дни будет куда большая локация и куда большее количество людей!» — сообщил в соцсетях советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

В связи с этим Дмитрий Головин предупредил, что в случае провокаций и беспорядков полицейские и Нацгвардейцы будут действовать хоть и в рамках закона, но жёстко!

Кстати, такое же предупреждение ранее озвучил и губернатор Максим Степанов.



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