Воруют не только памятники, но и декоративную плитку из лавы Везувия

Некоторое время назад с клумб и цветников центральных улиц Одессы стали исчезать обрамляющие декоративные плиты. Эти плиты сделаны из лавы Везувия.

По информации старожилов и общественников города количество исчезнувших плит уже достигает одной тысячи. По их словам, неизвестные выковыривают плиты по ночам. Зафиксировали кражи на улицах Нежинской, Коблевской, Спиридоновской и других.

Такие плиты в Одессе использовали для украшения клумб в первой половине XIX века. Камни привозили в трюмах судов прямо из Италии, это куски лавы знаменитого вулкана Везувий.