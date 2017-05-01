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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Воруют не только памятники, но и декоративную плитку из лавы Везувия

Категория: Новости / Происшествия

Воруют не только памятники, но и декоративную плитку из лавы Везувия

Некоторое время назад с клумб и цветников центральных улиц Одессы стали исчезать обрамляющие декоративные плиты. Эти плиты сделаны из лавы Везувия.

По информации старожилов и общественников города количество исчезнувших плит уже достигает одной тысячи. По их словам, неизвестные выковыривают плиты по ночам. Зафиксировали кражи на улицах Нежинской, Коблевской, Спиридоновской и других.

Такие плиты в Одессе использовали для украшения клумб в первой половине XIX века. Камни привозили в трюмах судов прямо из Италии, это куски лавы знаменитого вулкана Везувий.

Воруют не только памятники, но и декоративную плитку из лавы Везувия

 



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