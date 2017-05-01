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  • Просмотров: 94
  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Монстрация

Категория: Новости


Монстрация

В Одессе сегодня прошла «Монстрация» — забавное шествие, которое стартовало на Соборной площади.

На акцию собралось около полусотни одесситов с различными шутливыми плакатами. Организаторы отметили, что мероприятие не тематическое и каждый приходил со слоганом в том стиле, в котором хотел.

Главный транспарант — «Отсидели за аттестат свои лучшие годы».

Судя по другим плакатам, были на шествии и представители «секты свидетелей Диониса» и викинги, которые «тоже хотят играть в куклы», и другие не менее креативные участники.

Галерея

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Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
Монстрация
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