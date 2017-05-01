В БПП изобрели рецепт, как «отучить» украинцев праздновать 9 мая.

Депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко заявил в эфире телеканала ZIK, что украинцев можно отучить праздновать 9 мая примерно за пять лет. Соответствующее видео доступно на YouTube.

По словам политика, жителей страны нужно «вырывать из символического контекста», как это было с отменой празднования годовщины Октябрьской революции.

«Почему нужно не 9 мая, а 8-е праздновать? Почему нужно говорить про 1 сентября — начало Мировой войны, а не про 22 июня? Сейчас, вот, спроси у людей, что было 7 ноября, я думаю, что половина людей, как минимум, задумаются. Потому что мы лет 15 не празднуем уже 7 ноября. Как только мы вырываем из символического контекста — пять-шесть лет, и все забывают… Мы это сломаем», — сказал депутат. Он добавил, что нужно делать все «постепенно, тихо и, главное, не шуметь».

Институт национальной памяти Украины имени Альцгеймера( народное прозвище) предлагает отменить выходной 9 мая, а государственным праздником объявить 8 мая. С 2015 года в этот день на Украине отмечают День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами.