Одесса встречает весну

Наконец-то к нам пришло долгожданное весеннее тепло. Нынче весна устроила нам небывалые испытания. Сначала порадовала ранним теплом, что вынудило досрочно прекратить подачу тепла в дома одесситов. А затем к нам вернулась настоящая зима со своей низкой температурой и снежной метелью, отчего многие пожалели о том, что рано прекратили отапливать дома. Зато одесситы получили существенную экономию на оплате за тепло.

Температурные аномалии сказались не только на наших неудобствах. Мартовское и апрельское повышение температуры спровоцировало развитие растений, так как они раньше обычного получили необходимое количество эффективной температуры (количество тепла, которое необходимо для развития очередного цикла растения). Так вот, повышение температуры ранней весной было выше средних многолетних показателей, что способствовало раннему цветению фруктовых деревьев. А затем снижение температуры в значительной степени погубило будущий урожай ягод и фруктов. Так что придется рассчитывать на привозные фрукты. Но нынешние температурные колебания еще раз подтвердили, что природа не терпит пустоты. Среднегодовая сумма температуры всегда выдерживается. Если зимой тепло, следовательно, весной или летом будет прохладнее.

И как бы природа не устраивала нам всевозможные испытания, пришел май, и все встало на свои места. Весеннее солнце все выше подымается к зениту, а температура постепенно нарастет. Это заметно не только потому, как буйно растет трава, одеваются в зеленый наряд деревья.

Сельские жители завершают сев и посадку на огородах, в поле и в садах, А горожане в эти праздничные дни устремились к зонам отдыха. Особенно многолюдно сейчас в парках и у моря.

Уж так сложилось в Одессе, что горожане и гости чаще всего посещают зону отдыха в Аркадии. Сюда и транспортное сообщение наиболее удобное, да и сама зона привлекает ухоженностью и уютом. Отрадно, что здесь службы весь день внимательно следят за чистотой. И каждый сезон здесь появляется что-то новое. Вот и сейчас на центральной аллее установили три комплексные скамейки под уютными зонтами. Особенно это важно в летнюю жару: под зонтиками можно будет отдохнуть. Жаль что, на большей часть аллеи, которая ближе к морю, скамейки по-прежнему отсутствуют.

В праздничные дни в Аркадии всегда многолюдно. Воспользовавшись, теплыми майскими днями многие уже открыли пляжный сезон. Это наглядное подтверждение контрастной одесской погоды. На трассе здоровья и в приморской части с утра и до поздней ночи полно отдыхающих. Особенно сейчас здесь развернули интенсивную работу торговые заведения, всевозможные закусочные, кафе. Я поинтересовался: чем привлекают к себе торговые заведения? У меня сложилось впечатление, что их владельцы все свое внимание сосредоточили не столько на том, как привлечь внимание посетителей, а как с них побольше выколотить денег, они считают, раз человек пришел отдыхать, следовательно, он обязательно должен выложить все свои денежные запасы. Иначе чем можно объяснить ценовую политику в зонах отдыха? Например, стакан чая стоит 15 гривен, капучино – 19, кофе – 25. Еще круче пивные бары, где кружка пива от 50 гривен. Здесь от одной цены захмелеешь, не говоря о закуске. Порция ребер 250 граммов – 300 гривен, а 250 граммов картофеля – 250 гривен. Здесь лишь рачки и мидии «доступны» в цене: 150 и 400 граммов соответственно по 80 гривен. Бутылочка обыкновенной воды – 20 гривен, а мороженое – 25-30 гривен за порцию. Уверен, если бы нашелся толковый предприниматель, который установил бы цены, как в центре города, он имел бы неплохой доход. Только его заведение вряд ли долго просуществовало бы, конкуренты, нашли бы ему свою управу.

Сейчас все питейно-развлекательные учреждения на берегу моря готовятся к пляжному сезону. Они оккупировали почти весь берег. Бедному гражданину уже почти нет места под одесским солнцем. Непонятно, почему городская власть так щедро заботится о местных магнатах, отдавая им все новые и новые участки морского берега, забывает, что основной их избиратель ютится на задворках.

Мое внимание привлек один из отдыхающих в Аркадии, который пожаловался, что об инвалидах забыли руководители пляжей и города. Дело в том, что инвалиды могут себе позволить совершать прогулки лишь в северной части зоны, на Трассе здоровья, куда есть подход, а к южной части путь преграждают лесничные сходы, где нет ни перил, ни пандусов. А без этого путь к тем местам, где есть свободный берег, для инвалидов недоступен.

Приход весны ярко проявился не только в массовых походах горожан и гостей к морю, но и в изменившемся колорите наших рынков. В большом количестве появились свежие овощи, радует глаз яркая зелень. На «Привозе», на «Новом рынке» и других местах, несмотря на праздничные дни, людей мало. Создается впечатление, что сюда пришли лишь продавцы, а покупатели остались дома. Я побывал на рынке «Черемушки». Он всегда выделяется тем, что здесь, по большей части, торгуют не постоянные одесситы-продавцы, а приезжие, кто сам выращивает и продает свой товар. И сейчас здесь многолюдно, но не от покупателей, а от продавцов. И хотя на прилавках изобилие мяса, овощей, молока и молочных продуктов, но цены от многолюдья продавцов, однако не снижаются.

Обращает внимание этот рынок и тем, что пройти к нему стало не так то и легко. Подход к продовольственным рядам запрудили промышленные палатки. Они установлены так плотно, что между рядами с вещами трудно пройти. Это результат ненасытности владельцев рынков, которые стремятся заставить каждый метр работать на прибыль. Об удобствах людей мало кто думает.