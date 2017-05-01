В нынешнем году санаторным лечением пока обеспечены всего 6% ветеранов Одесской области

Такую информацию сообщила директор департамента социальной и семейной политики Лилия Коваленко.

По её словам, согласно собранным данным, в санаторном лечении нуждаются 1998 ветеранов войны и боевых действий, из которых 227 – ветераны АТО. Однако на сегодняшний день путевки получили лишь 105 человек, то есть приблизительно 6% от общего количества «соискателей».

Проблема заключается в том, что, согласно действующим правилам, санаторные путевки централизованно получают только инвалиды войны и приравненные к ним категории. Причем, «…для их санаторного лечения в стране приспособлены всего четыре здравницы, одна из которых расположена в Одессе. Это санаторий «Салют». Кроме того, к ним относятся санаторий «Перемога» в Киеве, «Батькивщина» в Тернополе и «Слава» в Миргороде».

Участникам боевых действий и другим категориям ветеранов войны санаторное лечение лишь компенсируется в денежном эквиваленте, в размере от пяти до шести с половиной тысяч гривен. При этом санатории они могут выбрать самостоятельно и приобрести в них путевки.