В Одесской области катастрофически не хватает лесов

Об этом рассказал на совещании в областной администрации руководитель управления лесного и охотничьего хозяйства Владимир Домикан.

По его словам, «…леса занимают всего 6% территории региона. Это примерно наполовину меньше оптимального уровня». Всего же в регионе лесохозяйства занимают территорию около 140,5 тысяч гектаров. Следовательно, для достижения среднестатистического для Украины показателя необходимо создать около 90 тысяч гектаров леса.

К сожалению, сделать это в обозримом будущем, очевидно, не представляется возможным.

«…государственный бюджет уже в течении двух лет практически не выделяет на это средства. А для исполнения региональной программы по развитию лесного хозяйства только в нынешнем году необходимо пятьдесят два миллиона гривен», — отметил чиновник.