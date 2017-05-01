Новым руководителем муниципальной безопасности в Одессе стал бывший глава городской ГАИ

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Исполняющим обязанности директора департамента муниципальной безопасности назначен Виктор Кузнецов.
По имеющейся информации, именно такой выбор сделал городской голова Геннадий Труханов.
Напомним, что Виктор Кузнецов является ветераном правоохранительных органов, полковником милиции, в течение семи лет – с 2007 по 2014 гг. возглавлял городскую ГАИ.
Отметим, что столь долгий срок пребывания на второй по значению должности в региональной ГАИ является практически уникальным явлением и уже само по себе свидетельствует о незаурядных личностных качествах Виктора Кузнецова.