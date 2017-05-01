«Благая весть» от Гройсмана: Рост зарплат опередил рост цен

Средняя зарплата украинца в марте 2017-го составила 6752 гривны. Это на 37,2% больше, чем в марте прошлого года. Цены за этот же период выросли на 15%. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил: рост зарплат наконец опередил рост цен. В то же время 36% украинцев, как показывают результаты социологического исследования “Рейтинг”, говорят о том, что они едва сводят концы с концами.

Как изменился доход украинцев с 2014 года

В прошлом году украинцы заработали 2002 миллиарда гривен, а потратили – 2020,8 миллиарда, сообщает Госстат. Разница в 18,4 миллиарда – кредиты и потраченные сбережения. В прошлом году номинальные доходы выросли на 15,4%, но реальный доход, с учетом роста цен, вырос всего на 0,3%. Расходы населения в 2016-м выросли на 17,3%. Тратить приходится больше из-за роста цен и тарифов. При средней зарплате на уровне 5230, имеющийся доход на одного человека составил 2967 гривен.

“Хорошая новость. По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 составила 6752 грн. Это вдвое больше минимальной зарплаты и на 8,7% больше показателя февраля. Такой рост вполне соответствует росту промышленного производства, который в марте составил более 8%”,

– написал премьер-министр на своей странице в Фейсбук.

В этом году рост зарплат опередил рост цен, однако “накопленное отставание”, отмечают эксперты, опередить так и не удалось. С 2014 по 2016 года цены выросли на 80,6%, средние зарплаты на 61,3%, а минимальные пенсии – всего на 31%.

по материалам: news.finance.ua