Долги украинцев за газ превысили 7 миллиардов гривен

Задолженность населения Украины по оплате за природный газ с 1 января по 31 марта 2017 года выросла на 16,7% – до 7,117 миллиарда гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, за отчетный период задолженность населения по оплате за централизованное отопление и горячее водоснабжение выросла на 8,8% – до 10,355 миллиарда гривен, а за содержание домов и придомовых территорий на 4,3% – до 2,5 миллиарда гривен. Сообщается также, что за первый квартал этого года снизилась задолженность населения по оплате услуги водоснабжения и водоотведения (на 11,8%) – до 1,3 миллиарда гривен и за вывоз бытовых отходов (на 9,6%) – до 345,5 миллиона гривен.

По данным Госстата, общий уровень начислений по оплате жилищно-коммунальных услуг для населения с 1 января по 31 марта 2017 года составил 33,5 миллиарда гривен, из которых было оплачено 28,6 миллиарда гривен. Таким образом, уровень оплаты составил 85,3%. Отмечается, что самый низкий уровень оплаты (77,6%) фиксировался при оплате стоимости газа.

По данным Госстата, по состоянию на 31 декабря 2016 года задолженность населения Украины по оплате за природный газ составляла 6,439 миллиарда гривен, за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 9,390 миллиарда гривен, за водоснабжение и водоотведение – 1,526 миллиарда гривен, за содержание домов и придомовых территорий – 2,432 миллиарда гривен и за вывоз бытовых отходов – 386,9 миллиона гривен.

По материалам УНИАН