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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

Смертники ИГИЛ атаковали базу с американцами в Ираке

Категория: Новости

Смертники ИГИЛ атаковали базу с американцами в Ираке

По предварительной информации, в результате нападения есть жертвы

В Ираке боевики террористической организации "Исламское государство" напали на базу с военными советники США, передает Корреспондент со ссылкой на Reuters.

Двое смертников ИГИЛ привели в действие взрывные устройства у входа на базу K1 в провинции Киркук. Еще трое боевиков были ликвидированы курдскими отрядами пешмерга, контролирующими территорию.

"Они были одеты в форму, напоминающую форму курдских отрядов пешмерга, и обрили бороды, чтобы выглядеть похожими на нас"
, – рассказал агентству один из военнослужащих.

Отмечается, что при нападении погибли двое курдов-ополченцев, шестеро получили ранения.



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