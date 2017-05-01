Femen голышом протестовали возле участка Ле Пен (ВИДЕО)

Полуобнаженных активисток задержала полиция.

Во Франции активистки Femen протестовали против кандидата в президенты страны Марин Ле Пен, передает Le Figaro.

Пять девушек с обнаженным торсом развернули большой плакат у избирательного участка в коммуне Энен-Бомон, где будет голосовать Ле Пен.

На огромном красном плакате написано: "Марин у власти, Марианна в отчаянии".

Отметим, что Марианна является символом Франции, олицетворяющим национальный девиз "Свобода, Равенство, Братство".

Участницы акции были арестованы.

Накануне активисты Greenpeace вывесили на Эйфелевой башне баннер против кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

Ранее предсказавший победу Трампа аналитик спрогнозировал успех Ле Пен на выборах президента Франции.

Однако последний опрос показал, что большинство французов обеспокоено Ле Пен.

Напомним, в первом туре президентских выборов во Франции победил центрист Эммануэль Макрон, кандидат от движения Вперед.

Макрон набрал 23,75 процента голосов, его ближайший соперник, лидер Национальнго фронта Марин Ле Пен - 21,53 процента.

Оба кандидата прошли во второй тур, который начался сегодня, 7 мая.