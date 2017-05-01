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  • Просмотров: 83
  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Femen голышом протестовали возле участка Ле Пен (ВИДЕО)

Категория: Новости

Femen голышом протестовали возле участка Ле Пен (ВИДЕО)

Полуобнаженных активисток задержала полиция.

Во Франции активистки Femen протестовали против кандидата в президенты страны Марин Ле Пен, передает Le Figaro.

Пять девушек с обнаженным торсом развернули большой плакат у избирательного участка в коммуне Энен-Бомон, где будет голосовать Ле Пен.

На огромном красном плакате написано: "Марин у власти, Марианна в отчаянии".

Отметим, что Марианна является символом Франции, олицетворяющим национальный девиз "Свобода, Равенство, Братство".

Участницы акции были арестованы.

Накануне активисты Greenpeace вывесили на Эйфелевой башне баннер против кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

Ранее предсказавший победу Трампа аналитик спрогнозировал успех Ле Пен на выборах президента Франции.

Однако последний опрос показал, что большинство французов обеспокоено Ле Пен.

Напомним, в первом туре президентских выборов во Франции победил центрист Эммануэль Макрон, кандидат от движения Вперед.

Макрон набрал 23,75 процента голосов, его ближайший соперник, лидер Национальнго фронта Марин Ле Пен - 21,53 процента.

Оба кандидата прошли во второй тур, который начался сегодня, 7 мая.

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Femen голышом протестовали возле участка Ле Пен (ВИДЕО)
Femen голышом протестовали возле участка Ле Пен (ВИДЕО)
Femen голышом протестовали возле участка Ле Пен (ВИДЕО)
Femen голышом протестовали возле участка Ле Пен (ВИДЕО)
Femen голышом протестовали возле участка Ле Пен (ВИДЕО)
Femen голышом протестовали возле участка Ле Пен (ВИДЕО)
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