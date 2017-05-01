Резкое падение цен на сырье: нефть достигла пятимесячного минимума - The Guardian

Цены на нефть резко упали вместе с другими сырьевыми товарами, а перспектива замедления роста в США и Китае омрачает оптимизм относительно мировой экономики. Энергетика 13:10, 05 мая 2017 1367 ПРОЧЕСТЬ ПОЗЖЕ REUTERS Нефть пострадала из-за быстрого роста производства в США и нежелания ОПЕК сокращать добычу, тем временем металлы оказались под давлением из-за сокращения спроса со стороны Китая. Об этом пишет Мартин Фаррер в статье "Резкое падение цен на сырье: нефть достигла пятимесячного минимума", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Цены на нефть резко упали вместе с другими сырьевыми товарами, а перспектива замедления роста в США и Китае омрачает оптимизм относительно мировой экономики. В Азиатско-Тихоокеанском регионе третий день подряд снижаются акции из-за 5-процентного падения цен на нефть, связанного с опасениями перенасыщения рынка. Аналитики прогнозируют дальнейшие потери на фоне признаков того, что спрос не будет достаточно сильным, чтобы впитать избыточное производство. Железная руда и медь также резко упали, и аналитики предупреждают о нарастающей угрозе обвала цен на сырьевые товары. "Падение цен на сырьевые товары определенно говорит нам о том, что в мировой экономике происходит какое-то замедление, и я бы посоветовал отказаться от вложения денег на этом этапе", - сказал Клифф Тан из банка Tokyo Mitsubishi UFJ в Гонконге.

"Оптимизм в отношении сырьевых товаров в начале этого года, похоже, находится в процессе полного разворота. Вчерашнее резкое падение цен на нефть и дальнейшая слабость цен на металлы приведут к еще одному негативному старту акций"

, - сказал Рик Спунер, главный аналитик рынка CMC Markets в Сиднее. REUTERS Цены на нефть упали до пятимесячных минимумов в четверг на фоне рекордного объема торгов нефтью сорта Brent. ОПЕК и другие производители, похоже, исключили дальнейшие сокращения добычи для уменьшения постоянного переизбытка нефти в мире. Картель согласился сократить производство в декабре, но восстановление цены после итогового сокращения прекратилось. Усугубляет ситуацию и то, что добыча нефти в США с середины 2016 года выросла более чем на 10% до 9,3 млн. баррелей в день, сообщает Reuters, такой уровень лишь немного отстает от крупнейших производителей России и Саудовской Аравии. Brent, мировой эталон, установился на уровне 48,38 долл., или на 4,75% ниже, после падения на целых 5,17%. Американская нефть завершила день на 4.81% ниже, на уровне 45.52 доллара за баррель после падения на 5.29% до дневного минимума в 45.29 долларов, самого низкого с 29 ноября.

Цены на медь снизились до четырехмесячных минимумов после их максимального однодневного снижения за 20 месяцев, в то время как фьючерсы на китайскую железную руду в четверг упали на 8% в связи с опасениями, что мировой спрос на сырье резко упадет. Слабость сырьевых товаров затронула акции, перечеркнув некоторые довольно солидные отчеты о доходах и некоторый осторожный оптимизм относительно планов реформы Дональда Трампа после того, как Палата представителей США приняла решение о реорганизации сферы здравоохранения. Австралийский индекс акций ASX200 (в горнодобывающей и сырьевой секторах) снизился на 0,8%, Hang Seng снизился на 1,25%. Япония и Южная Корея остаются закрытыми на весенние праздники. Согласно фьючерсной торговле, FTSE 100 должен был несколько снизиться в пятницу утром. Что касается валют, австралийский доллар сильно пострадал, упав почти на 0,5% по отношению к доллару США за последние 24 часа. В настоящее время он торгуется на уровне US73.75c, по сравнению с US74.27c. Иллюстрация REUTERS Трейдеры также остаются осторожными перед пятничным отчетом правительства США по зарплате, после небывалой цифры в 98 000 в марте.

В среднем экономисты прогнозируют, что в апреле было создано 185 000 рабочих мест. Консультанты по торговле на фьючерсных рынках ликвидировали свои нефтяные контракты. "Ожидается, что ОПЕК продлит установленный лимит добычи еще на шесть месяцев, но будет непросто убедить несколько членов, не являющихся членами ОПЕК, последовать их примеру", - сказал Абхишек Кумар, старший энергетический аналитик Interfax Energy. "Продление лимита ОПЕК после 2017 года маловероятно из-за стойкого роста добычи нефти в США". Есть также признаки замедления спроса на энергоносители в Китае, втором по величине стране-потребителе нефти в мире. Исследование показало, что рост в секторе услуг этой страны в апреле был самым медленным почти за год. В конце прошлого года ОПЕК и другие страны-производители объявили о сокращении добычи на 1,8 миллиона баррелей в день в течение первых шести месяцев этого года. "У нас все еще есть почти рекордный навес и признаки увеличения производства в районах мира за пределами производителей, которые согласились на сокращение", - сказал Джин Макгиллиан, менеджер маркетинговых исследований в Tradition Energy в Стэмфорде, штат Коннектикут. "В какой-то момент рынок должен будет признать, что ОПЕК уже не самый важный игрок на рынке", - говорит Ойген Вайнберг из Commerzbank. "Теперь важны страны вне ОПЕК, и, прежде всего, американская сланцевая нефть".

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