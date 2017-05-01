Дополнительное образование для моряков: диплом магистра международного права

«Украинская национальная платформа морских профсоюзов» и Международный гуманитарный университет (МГУ) предложили украинским морякам выгодные условия получения юридического образования: скидка на обучение по специальности «Международное право» (по профилю «Морское и таможенное право») и получение диплома магистра. Всего два года заочной учебы при минимальных финансовых затратах, и перед человеком открываются новые возможности профессиональной реализации.

Совместная программа МГУ и морских профсоюзов начала работать в прошлом году, и многие моряки уже поступили в вуз, чтобы получить высшее юридическое образование. Условия обучения, в частности, гибкий график сдачи сессии, возможность учиться и параллельно ходить в рейс, сделали это направление популярным, особенно учитывая доступную стоимость контракта (20 тысяч гривен за два года). А чтобы привлечь интерес еще большего количества потенциальных магистров права, в следующем учебном году было решено предоставить морякам скидку. Тот, кто при подаче документов подтвердит членство в профсоюзе-участнике «Украинской национальной платформы морских профсоюзов», заплатит за обучение на 10% меньше.

Что дает моряку дополнительное юридическое образование? В первую очередь, знание механизмов реализации и защиты своих прав. А это важно, учитывая юридическую незащищенность украинских моряков. Кроме того, после выхода на пенсию у моряка появится возможность найти работу на берегу. Ведь в принципе нет такой сферы, где бы не были полезны знания и опыт юриста, начиная от малого бизнеса и заканчивая администрированием и управлением. МГУ выпускает специалистов в области международного права с возможностью работать переводчиком, что также отражено в дипломе. Учитывая, что большая часть моряков знают хотя бы один иностранный язык, официальное подтверждение уровня подготовки по специальности «переводчик» максимально расширит возможности по трудоустройству. Задача же профсоюзов и заключается в том, чтобы помочь моряку получить достойную работу на берегу, в рамках его образования и тех навыков, которыми он овладел за время работы в море. Именно поэтому совместно с МГУ и была разработана такая программа.

Есть и еще один аспект: поиск «морской» работы для моряков, получивших первое высшее образование до 2013 года. При устройстве на береговые должности в портовые, судоходные, крюинговые компании сегодня иностранный работодатель требует от соискателя предъявления дипломов о высшем образовании (университет, академия) международного образца. К такому диплому, например, обязательно должно прилагаться дополнение, где дается расшифровка всех вычитанных предметов на английском языке, с количеством отработанных кредитов. «Для лиц, которые окончили морские университеты и академии в СССР, Украине и иных постсоветских странах до 2013-2015 года, такие приложения к дипломам не делались, и дополнительно получить их по месту выдачи дипломов сегодня в принципе не реально. Дипломы о высшем образовании, которые раньше выдавали наши вузы, в том числе профильные морские, не сопровождались этими дополнениями и сертификатами с указанием числа кредитов по международной шкале, – отмечает председатель Украинского независимого морского профсоюза (УНМП) Борис Бабин. – Получается, что человеку проще получить второе специализированное высшее образование и предоставить работодателю полноценный европейский диплом магистра по профилю «Международное право» с печатями и расшифровкой прочитанных предметов в кредитах на английском, чем пытаться устроиться на работу со старым дипломом».

«Кроме того, большой вопрос: какой работы у капитана больше – морской как у судоводителя или юридической в качестве юриста? – добавляет руководитель Федерации морских профессиональных союзов Украины (ФМПСУ) Максим Слюсаревский. – Капитан принимает и выдает груз, оформляет документы, берет на себя проведение расследований в случае ЧП. На судне капитан представляет судовладельца и выполняет именно юридическую работу. Международные конвенции постоянно меняются, и за этим тоже нужно следить, необходимо уметь правильно понимать и применять все изменения. Поэтому если для старшего комсостава дополнительный диплом и знания в сфере морской юриспруденции – это всегда большой плюс, то капитану такое образование просто необходимо».

МГУ – единственное на юге Украины учебное заведение, где «Международное право» представлено как специальность, а не как специализация. Учиться на магистра в области международного права могут бакалавры-судоводители или судомеханики, при этом при поступлении не надо будет сдавать ЗНО. Константин Громовенко, директор Национального института международного права Международного гуманитарного университета, отметил: «МГУ заинтересован в максимальном количестве студентов и в том, чтобы у них не было претензий к вузу. Никто не будет здесь смотреть на моряков, как на мешок с деньгами. Вуз заинтересован в качественной подготовке человека, а не в выкачивании из него денег всевозможными способами». Сотрудничество с «Украинской национальной платформой морских профсоюзов» в вузе рассматривают как один из способов повышения интереса украинских абитуриентов к отечественным учебным заведениям. Украинцы сегодня массово поступают в европейские университеты, не задумываясь о том, что высшие учебные заведения Украины готовы предложить достойную альтернативу образованию за границей.

«Украинская национальная платформа морских профсоюзов» была презентована в феврале 2017 года. Инициаторами ее создания стали руководитель ФМПСУ Максим Слюсаревский, председатель УНМП Борис Бабин и председатель Федерации профессиональных союзов работников водного транспорта и плавсостава Украины (ФПСРВТПУ) Олег Чечельницкий. Платформа создавалась для эффективной поддержки украинских моряков и защиты их интересов. Одним из первых важных шагов объединения стала разработка нового коллективного договора, соответствующего требованиям конвенции MLC 2006 с поправками и национальному законодательству.