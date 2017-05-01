Сегодня в 5 часов утра патрульные задержали двух мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении.

В Шалашном переулке 26- и 37-летний злоумышленники ограбили 39-летнего водителя Mitsubishi и его жену. Правоохранители задержали подозреваемых.«При обследовании места происшествия инспекторы обнаружили предмет, похожий на пистолет, нож и деревянные дубинки, которые злоумышленники выбросили при попытке к бегству», — сообщают в пресс-службе патрульной полиции.

Предметы передали на экспертизу. Задержанных – следователям.