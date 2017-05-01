Жительница Одесской области помогла полиции обнаружить наркотики

К сотрудникам Подольского отдела полиции обратилась местная жительница, которая заявила, что, по ее мнению, квартиранты прячут в жилище коноплю.

Данную информацию обнародовала пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Прибывшие правоохранители осмотрели дом и хозяйственные постройки, обнаружив в сарае сверток с высушенным и измельченным растением, весом порядка 200 граммов.«Полицейские установили, что дом у заявительницы снимают отец с 16-летним сыном. Подросток пояснил, что летом прошлого года нарвал коноплю возле водоёма и до настоящего времени хранил её для личного употребления. Ранее парень в поле зрения правоохранителей не попадал», - заявил начальник Подольского ОП Николай Песчанский.

По данному факту было начато уголовное производство по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины.



