В с.Мариновка восстановили мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны

В с.Мариновка Беляевского района Одесской области завершились ремонтные работы по восстановлению мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны сельчанам.

Как сообщает информационный отдел Одесской епархии, ремонтные работы по восстановлению мемориала оплатил из личных средств митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Отмечается, что во время своего архипастырского визита в Свято-Покровский скит Свято-Успенского Одесского мужского монастыря, расположенного в с. Мариновка, митрополит посетил мемориал сельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и выяснил, что у местного сельсовета нет средств, чтобы накануне Дня Победы привести мемориал в порядок.

«И Владыка благословил провести ремонтные работы по восстановлению памятников, оплатив их из личных средств, — сообщает сайт Одесской епархии.

7 мая восстановительные работы были завершены. В частности, был полностью перекрашен монумент с самолетом, установленный в память погибшего в 1942 году уроженца Мариновки Героя Советского Союза старшего лейтенанта Ивана Денисовича Чулкова, командира звена 41-го отдельного истребительного авиационного полка Войск противовоздушной обороны. Также обновлены были памятник Родине-Матери и плиты с именами погибших жителей Мариновки.