В связи с возможными провокациями отменили крестный ход на 9 мая

В связи с возможными провокациями в Одессе отменили крестный ход, который был назначен на 9 мая.

Об этом в Facebook сообщил глава Миссионерского отдела Одесской епархии Олег Мокряк.

"Нас предупредили о возможных провокациях, а потому попросили не проводить крестный ход", - написал Мокряк.

Ранее сообщалось, что безопасность и охрану общественного порядка в Одессе 8 и 9 мая будут обеспечивать более 3 тысяч сотрудников Нацполиции и Нацгвардии. На территории Аллеи Славы будут введены режимные ограничения. Проход людей будет осуществляться через специально оборудованные пропускные пункты со стороны Лидерсовского бульвара и Центральной аллее Парка Шевченко.