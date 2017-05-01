Полиция поймала двух вооруженных мужчин, которые пытались ограбить семейную пару

8 мая, ранним утром двое вооруженных мужчин пытались ограбить семейную пару, напав на их автомобиль "Mitsubishi".Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Инцидент произошел около 5 часов утра в Шалашном переулке. Патрульная полиция услышала крики о помощи, и смогла по горячим следам задержать мужчин 26 и 37 лет, которые напали на семейную пару. На месте происшествия полицейские нашли предмет, похожий на пистолет, нож и деревянные дубинки. Весь этот арсенал преступники выбросили при попытке к бегству.

В данный момент проводятся экспертизы и процессуальные действия.