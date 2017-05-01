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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Сегодня Украина отмечает день памяти и примирения

Категория: Новости


Сегодня Украина отмечает день памяти и примирения

Сегодня Украина отмечает день памяти и примирения.

В Одессе празднования начались с возложения цветов на аллее Славы, в котором приняли участие первые лица города и области, включая губернатора Максим Степанов, мэр Одессы Геннадий Труханов.

В мероприятии приняли участие так же представители ветеранских и общественных организаций и представители различных религиозных конфессий. 

А студенты Одесских вузов провели флэш-моб, призывающий всегда помнить трагические события 1941-1945 гг.  и не допустить их повторения.

Затем церемония повторилась в сквере Небесной Сотни, расположенном позади здания областной государственной администрации.

По завершении представители религиозных конфессий провели молебен за мир и согласие в Украине.

Отметим, что практически на всех собравшихся были изображения красных маков, которые в Европе считаются знаком памяти.  



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