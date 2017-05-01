Сегодня Украина отмечает день памяти и примирения.

В Одессе празднования начались с возложения цветов на аллее Славы, в котором приняли участие первые лица города и области, включая губернатора Максим Степанов, мэр Одессы Геннадий Труханов.

В мероприятии приняли участие так же представители ветеранских и общественных организаций и представители различных религиозных конфессий.

А студенты Одесских вузов провели флэш-моб, призывающий всегда помнить трагические события 1941-1945 гг. и не допустить их повторения.

Затем церемония повторилась в сквере Небесной Сотни, расположенном позади здания областной государственной администрации.

По завершении представители религиозных конфессий провели молебен за мир и согласие в Украине.

Отметим, что практически на всех собравшихся были изображения красных маков, которые в Европе считаются знаком памяти.