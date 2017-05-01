Накануне в Одессе был задержан автомобиль, над которым реяло полотнище с изображением Красной звезды, а так же серпа и молота.

По информации ГУНП, сигнал о том, что такой автомобиль находится в районе рынка «Застава» поступил по телефоны «102».На место прибыла оперативно-следственная группа и задержала как само транспортное средство, так и его владельца.

Который был доставлен в опорный пункт полиции «Хмельницкий».

По имеющимся данным, начато производство по статье 436 УК Украины (изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики и пропаганда тоталитарных режимов).

Отметим, однако, что действия полицейских в данном случае , мягко говоря, не бесспорны.

Дело в том, что реально над задержанным автомобилем развивалось изображение ордена «Отечественной войны». И Красная звезда и серп и молот в данном случае являются лишь частью композиции ордена. Как , кстати, и большинства боевых наград периода Великой Отечественной войны.

А как известно, действующее в Украине законодательные запрещения на боевые награды не распространяются. То, что на это не обратили внимания т.н. «патриоты», которые , собственно, и сигнализировали об этом по линии «102» неудивительно. Но почему этот факт проигнорировали служители закона, остается непонятным.

Хочется надеяться, что это недоразумение стало следствием того «ажиотажа безопасности» который охватил Одесские правоохранительные органы еще с 1 мая.