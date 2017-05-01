9 мая спасатели перешли на усиленный режим несения службы. На страже пожарной безопасности находится около 7000 человек личного состава и более 2000 пожарно-спасательной техники ГС ЧС.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели дежурят в местах проведения массовых мероприятий по всей территории Украины. Кроме того, спасатели осуществляют усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности для оперативного реагирования на разного рода чрезвычайные ситуации и события.

«Уважаемые граждане! Безопасность каждого из нас, в первую очередь, зависит от нас самих! Поэтому, чтобы праздничные дни не были омрачены пожарами и другими чрезвычайными событиями мы призываем вас быть крайне осторожными и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Если вы заметили возгорание в парке, лесу и т.д., немедленно звоните по телефону «101»! И помните, любую чрезвычайную ситуацию лучше предупредить, чем потом ликвидировать ее последствия!», — говорится в сообщении.