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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Правоохранители задержали в Одессе криминального авторитета

Категория: Новости

Правоохранители задержали в Одессе криминального авторитета

Правоохранители 9 мая задержали в Одессе криминального авторитета, который нелегально находился в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава полиции Одесской области Дмитрий Головин.

 

"Несмотря на мобилизацию относительно мероприятий в Одессе, основная цель полиции – это борьба с бандитизмом. Сегодня был задержан известный криминальный авторитет Серго (Гуга), который находился нелегально в стране, и, вероятно, также прибыл, чтобы принять участие в торжествах", - отметил Д.Головин.

 

Он добавил, что в настоящее время решается вопрос о депортации данного гражданина.

 

"Одесса – не место для "воровских сходок", - подчеркнул глава одесской полиции.



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