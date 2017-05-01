Сегодня, в День Победы, по традиции прошли возложения цветов на Аллее Славы и на площади 10 Апреля. Возле памятника Крылья Победы стали собираться более чем за часто начала церемонии. Собралось по меньшей мере около тысячи человек. К началу официальной церемонии памятник буквально утопал в цветах, т.к. многие люди решили возложить цветы раньше открытия церемонии. В церемонии принимали участие руководитель области и города, в частности Максим Степанов, мэр города Генадий Труханов, члены их команд, также президент НУ"ОЮА" Сергей Кивалов, Митрополит Агафангел и другие представители от области. После возложения цветов были произведены залпы оружейного салюта, состоялся показательный пробег автомобилей военного времени и ретро автомобилей. По традиции церемонию закончили байкеры. правда в этом году они не объезжали вокруг площади, а сразу поехали по проспекту Шевченко в сторону центра города. Отметим, что в отличие от прошлых лет, в этом году не было организованно праздничного концерта и полевой кухни в парке Победы, как было в течение нескольких предыдущих лет, хотя ветераны и участники церемонии по традиции пошли туда. Однако им пришлось ограничиться прогулкой вокруг пруда. Отметим, что никаких эксцессов на этом возложении не было, не было ни одного партийного флага, только флаги Украины и Одессы.