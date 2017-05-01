"День Победы- это праздник для всего мира!"- заявил, во время общения с журналистами Максим Степанов. По его словам, "Мы все должны гордится тем, что победили нацизм. Победили страшной ценой, заплатили за эту победу почти 10 миллионами жизней украинцев. Поэтому мы должны гордится тем, что Одесса- это город-герой, и должный гордится нашими земляками благодаря, которым Одесса получила такое звание."

По словам губернатора " Мы должны чтить и помогать нашим ветеранам, которых к сожалению становиться все меньше, но они бодры и сегодня, они продемонстрировали это, когда пришли на церемонию и сами возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу".

Отметим,что согласно официальным данным Украина потеряла более 8 миллионов жизней, из которых только 2 миллиона украинцев погибли, непосредственно, на фронтах, или были убиты немецко-фашистскими захватчиками перед оккупацией. Также отметим, что Одеса не просто Город- герой, она стала первым городом в звании "Герой" из всех городов СССР.