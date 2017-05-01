"День победы является величайшим праздником для всего человечества!"- отметил городской голова Генадий Труханов. По его словам " Мы всегда будем приходить и возлагать цветы на Аллею Славы и никакие попытки политиков, что-то изменить или переписать историю не увенчаются успехом."

"Я не могу себе представить- с казал мэр,- что люди могут забыть тот подвиг, который совершили, в том числе и наши земляки, сражаясь с нацизмом,отстаивая город и внося свой вклад в победу". "Люди, которые об этом забывают не достойны звания человека"- считает мэр. Труханов также отметил, что в Одессе ветеранов не только почитают, но и помогают им. "Каждый ветеран, по его словам, получает 2 тыс. гривен, члены их семей по 1000 грн. Всего в Одессе,чуть более 1300 ветеранов. Мы знаем о нуждах, каждого из этих героев и делаем все, чтобы обеспечить им достойную жизнь".