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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Патрульные задержали водителя, скрывшегося с места ДТП

Категория: Новости

Патрульные задержали водителя, скрывшегося с места ДТП

В Одессе патрульные задержали водителя, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Об этом сообщило одесское управление патрульной полиции. ДТП произошло на улице Генерала Бочарова: автомобиль «Opel» сбил 62-летнего мужчину на пешеходном переходе. Водитель машины, не остановившись, уехал. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Полицейские, в течение нескольких минут прибывшие по вызову, передали ориентировку на розыск исчезнувшей легковушки. Их коллеги вскоре задержали машину, остановив ее на улице Жолио Кюри. За рулем находился 35-летний мужчина «с явными признаками алкогольного опьянения». Его вернули на место смертельной аварии и передали следователю.



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