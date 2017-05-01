Дельфины в нацпарке "Тузловские лиманы" в Одесской области

Два дня в прибрежной зоне Черного моря афалины кормились и перемещались в морских водах национального природного парка "Тузловские лиманы" в Татарбунарском районе Одесской области. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил директор нацпарка Иван Русев.

По его словам, число дельфинов колебалось от 30 до 100 особей в разных семейных группировках.

8 мая начальник Приморского отделения нацпарка "Тузловские лиманы" Артем Ткаченко и пограничники спасли дельфина, попавшего в беду.

"У сотрудников нацпарка и молодых неиспорченных пограничников все получилось, и спасенный дельфин уплыл в свою черноморскую стихию. У этого дельфина счастливая судьба. Спасибо ребятам за доброе дело", – написал И.Русев.

Он рассказал, что в 60-х годах 20-го столетия в Черном море насчитывалось несколько миллионов дельфинов, а спустя всего лишь 50 лет их численность оценивают количеством всего лишь чуть более десяти тысяч особей.

"Чаще выходите к берегу Черного моря и любуйтесь прекрасными морскими пейзажами. Тогда к вам обязательно приплывут дельфины, чтобы порадовать вас своими неописуемыми трюками свободолюбивых и умнейших властелинов моря", – написал эколог.