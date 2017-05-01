В Одесской области состоялись первые в Украине соревнования по скоростной ручной стрижке овец

В селе Виноградовка Арцизского района состоялись первые в Украине соревнования по скоростной ручной стрижке овец.

Стригали из Арцизского, Болградского, Измаильского, Тарутинского и Татарбунарского районов соревновались в рамках фестиваля «Vinogradovka country fest». Сначала всех участников разделили на три группы. Когда каждый показал свои навыки, жюри отобрало в финал по два лучших участника из группы. Победителю нужно было не только опередить соперников по скорости, но и стараться не поранить животное, а также состричь руно целиком — все это влияло на итоговые оценки.

«Арцизская райадминистрация решила помочь организаторам, Виноградовскому сельсовету и депутату облсовета Сергею Паращенко, в организации данного мероприятия и расширить его границы, — говорит председатель Арцизской РГА, депутат райсовета Сергей Парпуланский. — Мы сконцентрировали все усилия, чтобы этот праздник прошел очень хорошо, чтобы в следующем году та же скоростная стрижка вышла за грани Одесской области».

По результатам чемпионата первое место и денежное вознаграждение (10 тысяч гривен) получил стригаль Иван Кедик из села Дмитровка Болградского района. Второе место занял Руслан Текменжи (Дмитровка Татарбунарского района). «Бронзу» выиграл житель Арцизского района Дмитрий Шидеров.

Кроме того, на фестивале играли в шашки, волейбол, футбол, соревновались в гиревом спорте и армрестлинге. Также состоялся праздничный концерт.