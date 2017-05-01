Долги за "коммуналку" растут

В январе–марте 2017 года населением области уплачено за жилищно-коммунальные услуги, включая погашение долгов предыдущих периодов, 2 млрд. 83 млн. 500 тыс. грн., или 76,7% начисленных за этот период сумм.

Об этом сообщает Главное управлении статистики в Одесской области.

Для сравнения, в январе–марте 2016 года население области оплатило 84,9% от начисленных сумм за коммунальные услуги.

На конец марта 2017 года задолженность населения составила:

— по уплате за газоснабжение — 1 млрд. 360 млн. 700 тыс. грн.;

— за централизованное отопление и горячее водоснабжение — 801 млн. 100 тыс. грн.;

— за содержание домов и сооружений и придомовых территорий — 144 млн. 400 тыс. грн.;

— за централизованное водоснабжение и водоотвод — 82 млн. 200 тыс. грн;

— за вывоз бытовых отходов — 27 млн. 300 тыс. грн.

Кроме того, на протяжении января–марта 2017 года населением оплачено за электроэнергию 734 млн. 600 тыс. грн.

Задолженность по оплате электроэнергии на конец марта составила 366 млн. 500 тыс. грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в марте 2017 года составляли 1441 грн. 50 коп. В марте 2016 года средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии в Одесской области составляли 1035 грн. 90 коп.).