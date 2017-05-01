Одесские националисты намеренно провоцировали столкновения на Аллее Славы.

Автором провокации стал бывший руководитель правого сектора в Одессе Сергей Стерненко. Он пришел в День победы на Аллею Славы с портретом руководителя УПА Романа Шухевича. Разумеется, это вызвало резкое недовольство со стороны участников праздничной церемонии. В результате возникла потасовка, в ходе которой один человек был задержан полицией.

Отметим, что хотя сам Сергей Стерненко утверждал, что пришел на церемонию с «портретом героя Украины, он не мог не знать, что Роман Шухевич в 1941-1942 гг. служил в батальоне «Нахтигаль», который входил в состав немецкой армии.

Более того, именно бойцы этого подразделения непосредственно участвовали в погроме во Львове после того, как туда вошли немецкие войска 29 июня 1941 года. Который стоил жизни тысячам местных жителей, большинство которых составляли евреи и поляки.

В дальнейшем Роман Шухевич участвовал в целом ряде боевых действий, за что был награжден немецким железным крестом.

Поэтому приход на празднование Дня Победы над фашистами с портретом этого «деятеля» можно расценивать как заранее подготовленную провокацию, имеющую целью организацию общественных беспорядков.

К сожалению, по имеющимся данным, правоохранительные органы на нее должным образом не отреагировали.