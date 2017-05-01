Празднование Дня победы не обошлось без потасовок и задержаний.

К сожалению, опасения, что чествование Дня победы в Одессе не пройдет гладко подтвердились. Причем, как и ожидалось, точкой преткновения стала Аллея Славы. Вначале там было задержано два человека за использование коммунистической символики. Причем один- всего лишь зато, чтопригшел в футболке с гербом Советского Союза.

Впрочем, теперь стажам порядка придется хорошенько «поломать голову», над вопросом , как составить обвинение . Ведь статья , за нарушение которой он задержан, предусматривает наказании «за изготовление и распространение коммунистической и нацисткой символики». При этом невооруженным глазом видно, что футболка изготовлена не вручную, а фабричным способом, причем присутствовала на человеке в единственном экземпляре.

Кроме того, несколько т..н «патриотов» напали на представителя «куликовцев» Мориса Ибрагима, пришедшего на Аллею Славы с флагом, на котором изображен горящий Дом профсоюзов. В результате ему были нанесены телесные повреждения.

Отметим, что, напавшие на него особи выкрикивали лозунг «слава нации», и при этом выбрасывали руки в фашистском приветствии!

Отметим, что по данным ГУМП в Одесской области, всего за нарушения действующего законодательства и общественного порядка было задержано пятнадцать человек.