Общество греха или кризис веры

Духовно-нравственные проблемы современного общества, хорошо известны всем. О них сегодня много говорят и пишут, но важно не только осознавать эти проблемы, но и ясно видеть пути их решения. Основой этого решения есть прежде всего то, что человек является существом созданным Богом, в котором соединены два начала: начало духовное и телесное. Священное Писание выражает эту мысль очень чётко: «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2,7). Осознавая это, христианство все время подчеркивает, что эти два начала — душа и тело находятся в постоянном взаимодействии и должны находиться в гармонии. Человек должен заботиться не только о теле, но в первую очередь, о душе.

Из библейского учения о человеке мы узнаем еще и о другом важном аспекте, касающемся человека. Человек создан по образу и подобию Божьему. «И сказал Бог: сотворим человека по образу и по подобию Нашему» (Быт. 1,26). Два библейских слова — образ и подобие, хотя некоторые считают их синонимами, у большинства Святых Отцов имеют разное значение. Образ, это, прежде всего, статичное свойство, дарованное нам в творении Богом, которым обладает каждый человек, несмотря на образ его жизни. Подобие имеет динамичный характер, и его мы приобретаем в нашей жизни, живя по заповедям Божиим. Как говорит, Владимир Лосский: «Человек был сотворен одной волей Божией, но ею одной он не может быть обожен. Одна воля в творении, но две — в обожении. Одна воля для создания образа, но две — для того, чтобы образ стал подобием». Развивая учение на эту тему, святые Отцы утверждают также, что когда мы противимся заповедям Божьим и живем безнравственно, мы теряем подобие.

Самым главным препятствием во врачевании современного общества и возвращении его на верный путь нравственный жизни является отрицание авторитета. Ныне, Бог как законодавец, для многих не авторитет. Для большинства все законы имеют относительный характер; их создает само общество и оно в праве их менять. При таком взгляде законы становятся вовсе не объективны, потому что их создает сам человек. Отныне законодавец не Бог, но субъективный разум человека. К сожалению, мы являемся всё чаще и чаще свидетелями такого подхода к жизни и нравственности человека.

Иной вызов, с которым мы сейчас сталкиваемся, заключается в том, что человек неправильно понимает личную свободу. Непонимание принципов свободы приводит к тому, что современное секуляризованное общество понимает свободу в категориях своеволия. Человек считает, что он может делать всё. Его свобода ограничивается только свободой другого человека, т.е. я могу делать всё то, что не нарушает свободы другого человека. К сожалению, такое понимание свободы, естественно, приводит к разрушению личности и, несомненно, сказывается на жизни общества. На практике это выглядит примерно так. Когда мы говорим, что аборт это грех убийства — нам сразу следует ответ: это не убийство, но личное дело женщины и, препятствуя абортам, мы ущемляем права женщин. По неофициальной статистике, в Украине в результате абортов ежегодно гибнет 1,5 миллиона детей, ежедневно — 3,5 тысячи, каждый час — более ста, и каждую минуту — трое! Такие поражающие показатели, демонстрирует нам нынешнее общество.

Воровство, считается также большим пороком сегодня, потому что оно ущемляет собственность другого человека или общества, но отсутствие объективного авторитета, перед Которым мы ответим за все совершенные нами дела, приводит к тому, что воровство становится повсеместным. Практически везде устанавливаются видеокамеры, чтобы предохранять имущество от кражи. Видеокамера, можно сказать, заменила всевидящего Бога, а человек боится быть уловленным в объектив камеры, но не боится, что нарушение закона оскверняет его совесть и что он теряет в этом подобие Божие. Современное общество с своим пониманием жизни готово принять Бога только в том случае, если бы благодаря Ему человек обогатился, а жизнь была более развлекательной. Потерявший веру человек всё чаще высказывается, что христианство держало человечество как в плену и что, в конце концов, общество начало освобождаться из него.

Но пути выхода есть. По учению Отцов православной Церкви всякое наше действие не происходит без участия нашего ума и воли. Слова апостола Павла: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7,19) не означают, что человек вовсе не может контролировать своих поступков. Конечно наше естество повреждено грехом, повреждена и наша воля, и это сказывается на нашей склонности ко греху, но не означает совершенной неподконтрольности наших действий. Если бы так было, мы бы не несли нравственной ответственности за все соделанные нами преступления. Так, например, архим. Платон (Игумнов), опираясь на учение Святых Отцов, пишет: «Главные причины греха таятся в неправильном устроении ума, в недолжном расположении чувств и в ложном направлении воли. Все эти аномалии указывают на расстройство души, определяют собой пребывание души в состоянии страсти и являются причиной греха».

Свт. Игнатий (Брянчанинов) также писал: «Деятельность человека всецело зависит от того состояния, в котором находится ум его: деятельность, истекающая из здравого ума, вполне Богоугодна; деятельность ума омрачившегося учением лжи, отвергшего учение Христово, вполне непотребна и мерзостна». Современное общество, отбросившее веру во Христа и принципы жизни по евангельским заповедям, действительно поверглось в бездну греха. Им обладает чревоугодие, эгоизм, своеволие, нравственная распущенность. Создавая высокую культуру духовной жизни, христианство обращается к человеку с призывом обратить внимание на смысл своего существования, на неустроенность своей души и постараться сформировать её по образу Христа, используя опыт двухтысячелетней традиции, бережно сохраняемой Православной Церковью. Внутри себя человек должен найти точку опоры для своих стремлений и, если секулярный гуманизм предлагает опереться на собственную самость, формируемую страстями общественных противоречий и безграничной эксплуатацией сексуального инстинкта, то гуманизм христианский приводит к встрече со Христом. «Человек мера всех вещей» утверждала древнегреческая философия. Но христианский писатель XIX века Ф. М. Достоевский считал, что Христос есть мера всех вещей, «Нравственный образец и идеал есть у меня один, Христос». Святая Русь несёт в себе «драгоценность, которой нет нигде больше, — Православие, — писал в своём дневнике Ф. М. Достоевский, — хранительница Христовой истины, но уже истинной истины, настоящего Христова образа, затемнившегося во всех других верах и во всех других народах». Явить миру неповреждённый образ Христа есть истинное историческое предназначение наше. Если народ не выполняет своего предназначения, он исчезает, вымирает из страниц «Книги жизни».

Когда сегодня вглядываешься в нашу действительность, то кажется, что мы этот образ потеряли навсегда. В этом смысле нельзя не вспомнить мудрые слова Л. П. Карсавина что, «если усомнимся в абсолютном идеале, то мы можем дойти до крайнего скотоподобия или равнодушия ко всему». Мы сегодня, кажется, как никогда близки к этой цели, поэтому отнесемся с пониманием к тому, что сегодня мы с помощью Бога, создаём основу будущего нашей Родины и Церкви, и только от нас зависит, какими вырастут наши дети, каким будет общество и завтрашний день жизни у каждого из нас.