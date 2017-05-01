Одесса празднует День Победы – тождественные мероприятия прошли на Аллее Славы

9 Мая с самого утра с разных концов города к Аллее Славы в парке Шевченко стали стекаться люди. Десятки, сотни людей шли нарядные с букетами сирени, тюльпанов, нарциссов, ландышей. Старые и молодые, одетые по форме и по гражданке, семьями и поодиночке, они шли к памятнику Неизвестному матросу, возведенному в ознаменование Победы над фашизмом.

В десять часов утра дань памяти отдали руководители города, области, представители политических партий, духовенство. Цветы к мемориалу возложили глава Областной государственной администрации Максим Степанов, Одесский городской голова Геннадий Труханов, народный депутат Украины Сергей Кивалов, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, представители общественных организаций.

К одиннадцати часам Аллея Славы и прилегающая к ней парковая зона были полны народа. В рамках акции «Бессмертный полк» многие несли фотографии дедов-фронтовиков, отдавая, таким образом, дань памяти погибшим во Второй мировой войне.

Одесситы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу, на аллее Славы и на площади 10 Апреля. Чествования ветеранов по традиции состоялись и в каждом из четырех районов города.

Участников войны осталось в живых немного. 72 года прошло с майской весны 45-го.

На Алеее Славы я познакомилась с немолодой женщиной в темных очках, которая пришла с подругой положить цветы к Обелиску Славы.

Надежде Николаевне было десять лет, когда началась война. Но биография у нее без преувеличения героическая. Коренная ленинградка. Блокадница. Родителей репрессировали в 1937 году. Девочку, оставшуюся одну, отправили в спец детский дом. Все 900 дней его воспитанники провели в осажденном городе. И эти детдомовские дети, подранки, голодные и обездоленные, вносили свой маленький вклад в дело Победы.

– Я участница боевых действий. Мы, воспитанники детдома, следили за вражескими самолетами. Нашей задачей было не пропустить фашистский десант. Едва заметив, мы бежали в штаб, чтобы вовремя сообщить об этом командованию,– вспоминала Надежда Николаевна.

В Одессе служил ее старший брат, который и забрал сестру сюда в 1952-ом. И уже 65 лет она живет в Одессе.

Надежда помогала восстанавливать город после войны. Вышла тут замуж. Работала на Суконной фабрике. Целая жизнь прошла здесь. Но грустит, что не может положить цветы на могилы близких.

– У меня все родные лежат на Пескаревском кладбище. Но поехать не могу. 86-й год уже. Ноги пока ходят, а глаза плохо видят. Да и денег на это нет.

Раньше военкомат выделял нам билеты в оба конца. Теперь льготы участникам войны на бесплатный проезд по железной дороге раз в год сняли.

Этот день показал: одесситы помнят и гордятся Великой Победой.

Благо, их сегодня было подавляющее большинство.