В День Победы память героев почтили возле Стелы «Крылья Победы»

Торжественные мероприятия празднования Дня Победы продолжились на площади 10 Апреля. Сотни горожан, среди которых ветераны, молодежь, представители духовенства, народные депутаты и руководство города возложили цветы к мемориальной стеле «Крылья Победы». Торжественная церемония сопровождалась музыкальным выступлением военного духового оркестра, который промаршировал по площади.
«Каждый год я вижу столько молодых лиц, которые приходят на Аллею Славы и площадь 10 апреля, чтобы возложить цветы и поздравить нас ветеранов и понимаю, что не зря мы все воевали, наши дети и внуки помнят и уважают нас и это главное. Хочу пожелать молодому поколению не знать никогда ужасов войны и хранить мир во что бы то не стало», - говорит ветеран Великой Отечественной войны Леонид Медведев.
«В 45 году мне было 8 лет, в тот день в деревне я пас коровок и смотрю, все односельчане побросали свои дела и побежали к центру. Люди обнимались, целовались, так радовались со словами – «Слава Богу, война закончилась». День Победы для меня это вся моя жизнь, которой бы не было, если бы миллионы людей не отдали свою, чтобы защитить наше будущее и нашу землю. Мой старший брат и тесть погибли на войне, мы каждый год вспоминаем их подвиг и отдаем дань уважения нашим героям».
Народный депутат Украины Сергей Кивалов возложил цветы к мемориалу и поздравил всех ветеранов и одесситов с Днем Победы.
«Ветераны Великой Отечественной войны - это носители нашей истории, и пока мы живы - не позволим переписать историю. Наш Город – Герой был освобожден одним из первых, и мы знаем какой ценой досталась Победа. Сегодня некоторые политики и, так называемые, «общественные деятели» говорят, что этот праздник больше не нужен, но я думаю, что этого никогда не будет – у нас достаточно сил и возможностей защитить этот день. Наши люди с трепетом относятся к ветеранам - своим отцам, дедам, прадедам. Как бы кто не старался, им не удастся внушить украинцам, что празднование Дня Победы необходимо вычеркнуть из календаря. Во всех уголках Украины чтят этот святой день. Нам нужно приложить максимум усилий, чтобы помогать ветеранам войны, обеспечить им достойную жизнь. Я думаю, что не случайно инициатива фракции депутатов Украинской морской партии в Одесском городском совете об увеличении в два раза ежемесячной адресной материальной помощи ветеранам войны, участникам обороны и освобождения города Одессы, а также участникам Парада Победы была единогласно поддердана представителями всех политических сил в горсовете. День Победы – это народный праздник, и нет той силы, которая может забрать его у нас. Я хотел бы пожелать ветеранам, самое главное, - это крепкого здоровья, пусть они будут счастливы, окружены заботой родных и близких и в их домах царят достаток и благополучие. Мы в неоплатном долгу перед ними и сделаем все для того, чтобы они не знали бед и жили счастливо. С праздником Великой Победы!», - отметил Сергей Кивалов.