В День Победы память героев почтили возле Стелы «Крылья Победы»

Торжественные мероприятия празднования Дня Победы продолжились на площади 10 Апреля. Сотни горожан, среди которых ветераны, молодежь, представители духовенства, народные депутаты и руководство города возложили цветы к мемориальной стеле «Крылья Победы». Торжественная церемония сопровождалась музыкальным выступлением военного духового оркестра, который промаршировал по площади.

«Каждый год я вижу столько молодых лиц, которые приходят на Аллею Славы и площадь 10 апреля, чтобы возложить цветы и поздравить нас ветеранов и понимаю, что не зря мы все воевали, наши дети и внуки помнят и уважают нас и это главное. Хочу пожелать молодому поколению не знать никогда ужасов войны и хранить мир во что бы то не стало», - говорит ветеран Великой Отечественной войны Леонид Медведев.

«В 45 году мне было 8 лет, в тот день в деревне я пас коровок и смотрю, все односельчане побросали свои дела и побежали к центру. Люди обнимались, целовались, так радовались со словами – «Слава Богу, война закончилась». День Победы для меня это вся моя жизнь, которой бы не было, если бы миллионы людей не отдали свою, чтобы защитить наше будущее и нашу землю. Мой старший брат и тесть погибли на войне, мы каждый год вспоминаем их подвиг и отдаем дань уважения нашим героям».

Народный депутат Украины Сергей Кивалов возложил цветы к мемориалу и поздравил всех ветеранов и одесситов с Днем Победы.