В ХРАМЕ СВЯТОЙ ТАТИАНЫ ПРОШЕЛ МОЛЕБЕН В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ВОЙНЫ

В студенческом Храме Святой мученицы Татианы при Национальном университете «Одесская юридическая академия», на 4-й станции Большого Фонтана, прошел поминальный молебен в память о погибших воинах в годы Второй мировой войны. Священнослужители вместе с прихожанами отдали дань уважения тем, кто так и не вернулся с полей сражения.

«Мы знаем, что наши предки были православными людьми, и во времена войны народ вновь обратился к Богу. Ведь до этого был период безбожья, и существовала большая угроза уничтожения всех храмов. Господь послал войну, такие испытания, чтобы наш народ очистился от неверия и люди снова начали обращаться к православной вере. Многие военачальники и полководцы были глубоковерующими людьми. Даже маршал Жуков всегда носил с собой икону Божией Матери. И мы видим, что святые угодники защитили нашу землю, потому что 22 июня - День памяти всех русских святых. Поэтому мы верим, что именно они защитили нашу землю, наши храмы и монастыри», - говорит настоятель храма Святой Татианы, протоиерей Олег Мокряк.

После молебна на подворье храма состоялся праздничный концерт. Участники детского хора при Воскресной школе Храма святой мученицы Татианы исполнили для прихожан песни военных лет.