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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Одессе высадили липовую аллею в память погибших в АТО

Категория: Новости


В Одессе высадили липовую аллею в память погибших в АТО

В Одессе высадили липовую аллею в память погибших в АТО.

В Приморском районе Одессе позади здания областной администрации активисты высадили два десятка молодых лип. Как рассказал один из организаторов акции Владислав Балинский, саженцы посадили в честь погибших в АТО жителей региона.

При этом он отметил, что место для высадки специально выбрано в районе будущего обелиска павшим в АТО землякам.

Правда, когда будет установлен этот обелиск, и как именно он будет выглядеть, пока точно не ясно.

Впрочем, не вполне понятно так же и то, почему в данном случае, общественники остановили свой выбор на липах, а не, скажем, на березах, как это было принято ранее.

Кстати, напомни, что именно такую березовую аллею высадили всего неделю назад в Южном в честь памяти погибшим 2 мая. К глубокому сожалению, всего через несколько дней саженцы были уничтожены неизвестными вандалами.



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