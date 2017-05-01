В МВД окрылили российских террористов!
Причем не где нибудь, а в украинском Парламенте.
Отвечая на вопрос корреспондента ИА «Думская», советник министра унутренних дел Зорян Шкиряк назвал Оппозиционный блок «…крылом российских террористов в украинском Парламенте!»
После чего непонятно на каком основании обвинил именно оппозиционеров в провокации беспорядков во время праздничных мероприятиях в День Победы.
По его утверждению, «…они пытаются использовать память людей для пиара на крови, танцуя на костях!»
На каком основании он сделал подобный вывод. Так и осталось загадкой.
Ведь, как явствует из репортажей из разных городов Украины, практически повсеместно организаторами провокаций и потасовок, перераставших местами в общественные беспорядки, стали имен т.н. «записные патриоты» и праворадикалы.
Наглядным примером может служить Одесса, где именно радикальный националист, бывший руководитель местного «правого сектора» Сергей Стерненко явился на Аллею Славы в День Победы, размахивая… портретом руководителя УПА, а перед этим командира карательного батальона «Нахтигаль» в немецкой армии гаупмана (капитана по-нашему) Романа Шухевича. К тому же, награжденного за особые заслуги перед гитлеровцами железным крестом!
А другие националисты , напав на политического оппонента, …вскидывали руки в фашистском приветствии! И это в День Победы над фашистами на Аллее Славы –святом для одесситов месте!
К сожалению, эти вопиющие факты подчиненные Зоряна Шкиряка фактически проигнорировали.