В МВД окрылили российских террористов!

Причем не где нибудь, а в украинском Парламенте.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА «Думская», советник министра унутренних дел Зорян Шкиряк назвал Оппозиционный блок «…крылом российских террористов в украинском Парламенте!»

После чего непонятно на каком основании обвинил именно оппозиционеров в провокации беспорядков во время праздничных мероприятиях в День Победы.

По его утверждению, «…они пытаются использовать память людей для пиара на крови, танцуя на костях!»

На каком основании он сделал подобный вывод. Так и осталось загадкой.

Ведь, как явствует из репортажей из разных городов Украины, практически повсеместно организаторами провокаций и потасовок, перераставших местами в общественные беспорядки, стали имен т.н. «записные патриоты» и праворадикалы.

Наглядным примером может служить Одесса, где именно радикальный националист, бывший руководитель местного «правого сектора» Сергей Стерненко явился на Аллею Славы в День Победы, размахивая… портретом руководителя УПА, а перед этим командира карательного батальона «Нахтигаль» в немецкой армии гаупмана (капитана по-нашему) Романа Шухевича. К тому же, награжденного за особые заслуги перед гитлеровцами железным крестом!

А другие националисты , напав на политического оппонента, …вскидывали руки в фашистском приветствии! И это в День Победы над фашистами на Аллее Славы –святом для одесситов месте!

К сожалению, эти вопиющие факты подчиненные Зоряна Шкиряка фактически проигнорировали.