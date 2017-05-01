Курортный сезон в Затоке. Каким он будет? 

Базы отдыха, многочисленные отели, коттеджи и частный сектор в Затоке уже завершают последние приготовления к приему туристов.

Что же приготовили они для отдыхающих? Как показывает практика минувших годов, особым сервисом большинство учреждений отдыха не располагают. По минимуму условий – душ, туалет, общая кухня, и по максимуму стоимость - от 400 до 800 гривен с человека в сутки. Конечно, есть номера класса люкс: с телевизором, кондиционером и т.п. Но их стоимость (2500 гривен в сутки) среднестатистическому украинцу или жителю близлежащих республик, не по карману. А те, кто в состоянии оплатить такие суммы, предпочитают отдыхать за рубежом. К примеру, в Египте из всех туристов 80% - жители Украины.

Словом, обычной семье из трех человек, за целебный морской воздух придется выложить 1200 гривен в сутки. И это только за проживание. Питание – отдельная статья расходов, которая в Затоке очень сильно кусается. Многочисленные бары и рестораны предлагают вкусно поесть за немаленькие деньги. Почти около сотни гривен с человека за полноценный обед. Готовить самостоятельно дешевле, но базарные цены в Затоке очень высокие, практически в три раза дороже, чем на центральном рынке Белгорода-Днестровского.

Как отмечают сами «перекупщики», отдыхающие в прошлом году стали беднее. Если раньше покупали виноград, персики, огурцы, помидоры и т.п. килограммами, то прошлым летом просили взвесить по нескольку штук.

Многие из приезжих перестали покупать на рынках в Затоке, а предпочли совершать закупки в супермаркете. И дешевле, и хватает на все время отдыха.

Не обещает увеличения покупательской способности и грядущий курортный сезон. Огромные суммы коммунальных услуг, рост цен на продукты питания, лекарства и прочие товары первой необходимости, изрядно истощили кошельки простых украинцев. А люди побогаче в Затоку не едут. Сервис не тот, да и условия гораздо хуже, чем в отелях Болгарии, Египта и т.п. Хотя цены за проживание практически одинаковые. Чтобы привлечь зажиточного туриста, ему следует обеспечить комфортабельный отдых по полной программе - «all inclusive» со всеми вытекающими. Тогда и поселок будет развиваться, и курортный сезон пройдет на высшем уровне.