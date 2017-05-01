Мужчина наладил дома производство оружия и патронов

Cотрудники СБУ и областной прокуратуры задержали мужчину, который наладил дома производство оружия и патронов.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленник отправлял свои товары по почте. В одном из почтовых отделений его задержали правоохранители, как раз во время оформления очередной незаконной передачи. В посылке находилось 150 патронов для пистолета «Макаров», сто для пистолета «Люгер», около 50 к пистолету «ТТ», сто патронов для травматического пистолета.

Сотрудники СБУ провели санкционированный обыск по месту проживания злоумышленника – изъяли огромное количество деталей для производства оружия и еще больше патронов, а также специальное оборудование.

Открыто уголовное производство по ст. 263 УКУ. Следственные действия продолжаются.