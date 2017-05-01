Иностранцы угрожали одесситу пистолетом

В полицию поступило заявление одессита о том, что на одной из улиц города трое неизвестных угрожали ему пистолетом, а затем, применив физическую силу, отобрали его мобильный телефон и скрылись на автомобиле.

Как сообщили в ГУ НП Украины в Одесской области, сумма ущерба составила 6 тысяч гривен.

«В ходе разыскных мероприятий сотрудники патрульной полиции задержали 38-летнего и 26-летнего граждан иностранного государства, которые предоставили правдивые показания. Третьего злоумышленника разыскивает полиция», — говорится в сообщении правоохранителей.

Кроме того, за последние два дня подверглись нападению и жители области. Так, в Раздельнянский отдел полиции поступило заявление местной жительницы о том, что малознакомый мужчина, угрожая ножом, отобрал её мобильный телефон и деньги. Работники полиции задержали 37-летнего злоумышленника, который дал правдивые показания.

«В Черноморское отделение полиции Овидиопольского отдела полиции поступило заявление местной жительницы о том, что на одной из улиц города неизвестный, применив физическую силу, украл её телефон и деньги. В ходе проведения оперативно–разыскных мероприятий сотрудники полиции раскрыли 27-летнего мужчину, причастного к преступлению», — сообщили в полиции.