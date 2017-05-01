Ночью патрульные задержали четырех мужчин, которые подозреваются в краже

В течение ночной смены патрульные задержали четырех мужчин, которые подозреваются в краже. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города. Так, около 1 часа ночи, при профилактической отработке Суворовского района, инспекторы заметили двух мужчин, которые несли автоакумуляторы. На вопрос правоохранителей о происхождении вещей мужчины признались, что похитили их с автомобилей на улице Святослава Рихтера.

Еще одно событие произошло в Приморском районе города. Около 5 часов патрульные получили информацию о краже на улице Пантелеймоновской. В телефонном разговоре заявитель пояснил инспекторам, что видел двух неизвестных, которые подозрительно бродят возле припаркованных автомобилей. Полицейские установили приметы мужчин и начали обследовать прилегающую территорию. Впоследствии инспекторы заметили и задержали двух мужчин, которые имели схожую внешность. При поверхностном осмотре у них обнаружили слесарный инструмент, автоколесо и автомобильный электронасос.

Во всех случаях подозреваемых задержали и передали следственной группе для проведения процессуальных действий.